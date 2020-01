Elhadj Sékhouna Soumah sur l’arrestation des jeunes de sa structure : ‘’s’ils ne sont pas en règle…’’

Le kountigui de la Basse Guinée, Elhadj Sékhouna Soumah, joint jeudi par Mediaguinee, a confirmé l’arrestation de quatre membres des structures de jeunesse de la Basse Côte, mais dit ignorer le motif de leur arrestation.

« C’est hier mercredi, aux environs de 10 heures que quatre membres des structures de jeunesse de la Basse Côte ont été arrêtés à leurs domiciles respectifs. Ce sont mes jeunes parce qu’ils sont de la Basse Côte. Mais pour le moment, j’ignore les raisons de leur arrestation, j’ai seulement appris qu’ils sont détenus du côté du commissariat central de Matoto. Maintenant, je ne sais pas s’ils ont été entendus ou pas », a-t-il déclaré.

A la question de savoir ce qu’il a pense après cette arrestation dans ses rangs, il précise : « je ne peux pas me prononcer sur ça. Parce que tu ne penseras à ces genres de choses que quand tu te reproches de quelque chose. S’ils ne sont pas en règle, on doit les arrêter. Mais s’ils sont en règle, on ne doit pas les arrêter. Nul n’est au-dessus de la loi. Donc, c’est tout ce que je sais. »

Elisa Camara

+224654957322