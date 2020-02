Elhadj Sény Facinet Sylla, ex-SAAAR : ‘’la Guinée n’a nul besoin d’élection en ce moment’’

Les Camerounais iront aux urnes dimanche (09.02.20) pour élire 360 conseils municipaux et 180 députés. La Campagne électorale qui s’achève ce vendredi (07.02.20) s’est déroulée dans une atmosphère en demi-teinte.

En dépit d’un jugement favorable rendu il y a cinq ans, les victimes attendent toujours d’être indemnisées. Plusieurs sont décédées et les autres commencent à se décourager. Les victimes ont manifesté ce jeudi.

Depuis son arrivée cet hiver à Dortmund, Erling Haaland (19 ans) a été titularisé une seule fois. Pourtant, le jeune buteur norvégien s'est montré très efficace: 4 apparitions et 8 buts.

Les juges de la Cour pénale internationale réexaminent les restrictions à la liberté imposées à l'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la jeunesse. Leurs avocats demandent une remise en liberté sans condition.

En Allemagne, l'élection d'un libéral avec les voix de la CDU et de l'extrême-droite fait l'effet d'une bombe. Tous les partis réagissent, certains craignent pour la démocratie. Analyse de la situation.

Six des huit équipes qualifiées pour les quarts de finale sont du Maghreb. Le TP Mazembe et Mamelodi Sundowns font l'exception.

L'accord signé à Bangui le 6 février 2019 devait sceller la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Un an plus tard, le pays est loin des résultats escomptés.