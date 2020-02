Elhadj Sény Facinet Sylla, ex-SGAAR invite les magistrats à refuser d’accompagner “la mascarade en préparation”

Dans un message -dont Mediaguinee détient copie- Elhadj Sény Facinet Sylla, ex-secrétaire général adjoint des Affaires religieuses (SGAAR) a invité les magistrats à refuser d’accompagner “la mascarade en préparation”

L’heure est grave. La Guinée est menacée. Elle a besoin de l’apport de l’ensemble de ses dignes fils pour la sauver de l’implosion. Chacun peut un peu selon sa position et son engagement.

En la circonstance, tu sembles frère MAGISTRAT, être le plus à la hauteur de la situation. Juridiquement chargé de superviser les consultations électorales, tu peux empêcher la FITNA (CATASTROPHE) à la Guinée par ton refus d’accompagner la mascarade en préparation.

34 de tes valeureux frères sont déjà tombés depuis le début de la résistance. Il en tombera 100, 1000 fois plus ou davantage si ce funeste processus n’est pas arrêté à temps.

Digne Magistrat, la Guinée t’a engendré, gracieusement nourri, entretenu et éduqué au prix de sacrifices immenses. Aujourd’hui sa survie est liée à ton patriotisme, ton amour et ton engagement pour elle. Tu donnerais le monde et son contenu en richesses à ta mère, tu n’auras pas payé la millionième partie de ce qu’elle t’a prodigué en amour ; en formation. Ce serait démoniaque de la laisser périr alors que tu peux la sauver. Si tu ne te bouges pas pour la survie de ta mère tu l’auras simplement assassinée.

Frère MAGISTRAT, refuses de cautionner le coup d’état constitutionnel de Alpha Condé.

INNA RABBAKA LABILMIRÇÂD (CERTES TON SEIGNEUR OBSERVE, RECENSE ET RETIBUE LES ACTIONS). Saint Coran : S. 89 / V. 14

El Hadj Sény Facinet Sylla, Ex-Secrétaire Général Adjoint des Affaires Religieuses