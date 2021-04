Elhadj Sidiki Kobélé Keita, intellectuel et témoin du parcours de la Guinée s’est éteint

A lui seul, il était la mémoire du pays. Elhadj Sidiki Keita, grand Intellectuel, courageux historien, ardent défenseur de la révolution guinéenne et du combat du premier président guinéen Sékou Touré s’est éteint ce mardi à l’hôpital sino-guinéen de Conakry.

Selon une note parcourue par Mediaguinee, le défunt, auteur de plusieurs ouvrages, est titulaire d’une licence ès lettres (Sorbonne Paris), du CAP de bibliothéconomie et dispensé du DEA par décision de l’Université de Paris VII en vue du doctorat (7 avril 1986).

Comme nombre de jeunes Guinéens de l’époque, Sidiki Kobélé Keita, natif de Coyah, rentre au bercail en 1967 pour servir son peuple. Depuis, il a assumé plusieurs fonctions : maître assistant à l’Université de Conakry, directeur des Archives et de la Bibliothèque nationales de Conakry, directeur de l’Institut central de coordination de la recherche et de la documentation de Guinée (ICCRDG), conseiller au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cumulativement avec ses fonctions, directeur du Service des bourses d’études extérieures (SBE), chef de Cabinet civil du Président de la République ; d’octobre 2000 à novembre 2002, maître assistant à la Faculté des lettres et sciences sociales de l’université de Conakry. Il est désormais consultant-chercheur.

Toute sa vie, Sidiki, également grand polémiste n’a ménagé ni son temps ni sa force pour la restauration de la vérité historique. Ses œuvres restent parmi les plus édifiantes sur le parcours de la République de Guinée. Dors en paix !!!

Mediaguinee