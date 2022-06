Elhadj Tidiane Traoré aux militants du RPG:  « on ne vous dira jamais de sortir… »

À l’image des autres partis politiques, ce samedi 11 juin 2022, le RPG Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) a encore tenu son assemblée générale à son siège national à Gbessia. Cette fois-ci, l’assemblée générale a été présidée par l’honorable Aly Kaba, ancien député. Contrairement à la semaine passée, le siège du parti n’a pas connu assez d’affluence.

Pour commencer, les responsables du parti ont d’abord appelé les militants à répondre massivivement aux assemblées générales.

Nous disons encore de rester disciplinés, de rester calmes, de ne pas mal parler. Mal parler du CNRD, non. Mal parler du président de la transition Mamadi Doumbouya, non. Nous sommes tous des Guinéens, il n’y pas de différence entre nous. S’il y a des différences, c’est peut-être des différences idéologiques.[…] Donc donnons-nous la main

Ensuite, prenant la parole, Elhadj Tidiane Traoré, l’un des sages du parti, a félicité les militants pour la discipline observée au sein du parti. Et d’ajouter que le RPG ne dira jamais à ses militants de sortir dans les rues.

« Je commencerai par retracer l’éducation politique que nous vous avons donnée aux militants du RPG à la création de ce parti. On vous a dit de rester ensemble, de rester unis, de rentrer ensemble, de sortir ensemble. Si je dis que je vous remercie, c’est pour cette raison. Parce que, vous avez observé cette discipline. Depuis le 5 septembre, le 6 nous étions là. Nous vous avons dit, restez tranquilles, restez calmes. On a dit aux militants de l’intérieur, aux sections de l’intérieur, restez tranquilles. Nous avons dit et vous avez observé. Depuis le 6 septembre, le RPG n’a pas lancé une pierre, depuis le 6 septembre, le RPG n’a pas cassé une voiture, le RPG n’a pas brûlé un pneu, le RPG n’a pas cassé une boutique. C’est dire que vous avez une formation de base. Nous vous félicitons et nous vous encourageons. A des moments donnés, vous étiez révoltés, vous dites notre direction ne vaut rien, le bureau politique ne fait rien Parce qu’on ne vous a pas dit de sortir. Mais on ne vous dira jamais de sortir. Encore on ne vous dira jamais de sortir. », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il demande aux militants de se donner la main: « C’est toute la Guinée qui doit être unie. Le CNRD a dit qu’il va réunir tous les Guinéens ensemble. Oui ou non? Nous sommes en train d’observer le CNRD pour mettre tous les Guinéens ensemble. Ce que nous appelons mettre des Guinéens ensemble, c’est quand nous verrons la main de Alpha Condé dans la main de Mamadi Doumbouya, la main du président de l’assemblée nationale Damaro dans la main du président du CNT, la main du Premier ministre Kassory dans la main du Premier ministre Mohamed Béavogui. C’est pas pour mettre tous les Guinéens ensemble ? Vous êtes prêts pour ça oui ou non? Donc le CNRD a promis de mettre tous les Guinéens ensemble, nous leur faisons confiance, on sait qu’ils le feront. Quant ils le feront, en ce moment, nous serons convaincus que ce sont des hommes de parole, ce sont des hommes qui, réellement, ont le souci de la paix en Guinée. Donc, nous disons encore de rester disciplinés, de rester calmes, de ne pas mal parler. Mal parler du CNRD, non. Mal parler du président de la transition Mamadi Doumbouya non. Nous sommes tous des Guinéens, il n’y pas de différence entre nous. S’il y a des différences, c’est peut-être des différences idéologiques.[…] Donc donnons-nous la main, acceptons de nous donner la main. Cela ne fera que renforcer le RPG. », a déclaré Elhadj Tidiane Traoré

Christine Finda Kamano