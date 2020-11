Elie tire sur Macron : ‘’vous avez accepté de parrainer le 3è mandat de Ouattara…’’

La sortie du président français Emanuel Macron dans Jeune Afrique ne fait pas que des heureux en Guinée. Dans une sortie au vitriol, le politique et célèbre artiste guinéen Elie Kamano a dénoncé le deux poids deux mesures du patron l’Elysée qui a distribué des bons et mauvais points aux dirigeants africains. Il s’est précipité pour féliciter l’Ivoirien Alassane Ouattara et condamner le Guinéen Alpha Condé, tous deux réélus après avoir organisé un changement de la constitution.

” (…) Je vous demande de respecter un peu les Africains. (…) Vous exploitez et manipulez nos masses en présentant certains bons dirigeants de l’Afrique comme des dictateurs assoiffés de pouvoir et d’autres mauvais dirigeants comme des agneaux de Dieu qui n’oseraient jamais ôter la vie de leurs peuples quel que soit le contexte. (…) Vous félicitez le président Alassane Ouattara pour son élection après plus de 80 morts dans les manifestations post-électorales et vous fustigez l’élection de son compagnon d’armes et de crime le président Alpha Condé où il y a eu 48 morts. (…) C’est l’hôpital qui se moque de la charité. (…) Gardez vos félicitations deux poids deux mesures »”, dénonce le “panafricaniste révolutionnaire” qui appelle les Africains à se passer des compliments des Occidentaux.