Elie Kamako brûle Dalein sur sa page : “il a pillé le pays jusqu’à la moelle épinière”

Entre le principal opposant guinéen Cellou Dalein Dialio et l’artiste-politique Elie Kamano, ce n’est plus l’amour Le second a brûlé le premier sur sa page Facebook le traitant de tous les noms. Allant jusqu’à l’accuser d’avoir été celui-là qui vendu la seule compagnie héritée du premier régime de Sékou Touré. Les mots sont très durs…

Il était une fois…

“Merci à tous ceux qui viennent de m’envoyer les différentes vidéos où les guineens se font maltraités au Maghreb, je prendrais le temps de bien visionner afin de réagir conséquemment.

Et yako à tous les frustrés de l’Ufdg qui pensent que c’est moi qui doit faire leur combat à la place de leur leader poltron comme un esclave de maison.

Cellou est un voyou, un delinquant et un prédateur économique. Il a pillé ce pays jusqu’à sa moelle épinière. Il a détruit la colonne vertébrale de notre économie en vendant la seule compagnie que Sekou Toure a laissé à la guinée. Je ne me casserai donc pas la tête à répondre à ceux sui s’evertuent à déformer une vérité historique.

Je défendrai les guineens ou qu’il soit sans distinction d’ethnie ou de religion. Il est facile pour vous de vous mettre derrière un tel et parler de lutte pendant que vous faites la pluie et le beau temps en Europe et en Amérique.

Puffff!! “