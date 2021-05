Elie Kamano à propos de Super V : « je l’ai traité de postiche et d’ennemi de la Guinée »

Convoqué hier mercredi à la DCPJ (direction centrale de la police judiciaire) par Salifou Camara ‘’Super V’’ pour injure et diffamation, Elie Kamano, artiste et président du parti PSGD, a dit dans l’émission “Mirador de FIM Fm” de ce jeudi 6 mai 2021 que c’est suite à une vidéo qu’il aurait posté le 21 avril 21 qui s’adresserait à Bouba Sampil dans laquelle il aurait traité Super V de postiche et d’ennemi de la Guinée qu’il a été convoqué. Elie Kamano se défend en disant qu’ils étaient dans une compétition.

«Je suis supporter de monsieur Antonio Souaré qui aussi a été victime de toutes les insanités possibles de la part de ses adversaires. Donc moi aussi étant un de ses supporters, je suis dans mon droit de mettre à nu les failles de nos adversaires. Et eux, d’aucuns ont fait des vidéos contre monsieur Antonio Souaré, ils font des sorties médiatiques, ils vont à la radio. Donc nous aussi on en a fait autant. Quand je l’ai traité de postiche et d’ennemi de la Guinée, alors je voudrais d’abord vous dire que le mot postiche n’est pas une insulte. Postiche, ça veut dire quoi? Ça veut dire un figurant, et un ennemi c’est l’opposé de l’ami. Je le dis parce qu’il y a des choses auxquelles ils se sont adonnés vis-à-vis de M. Antonio Souaré, quand ils font des mails pour envoyer à la FIFA, parce que nous parlons tous de football guinéen qui est une chose commune à nous tous. Alors s’il y a des gens, à travers leur animosité ou leur adversité avec Monsieur Antonio Souaré, envoient des mails pour discréditer le football guinéen et son premier cadre qui est M. Antonio Souaré, quand même je pense que ce n’est pas une pratique honorable aussi. Il n’y a pas que ça. Quand ils vont dans les radios pour traiter Antonio Souaré de tous les noms d’oiseaux, alors c’est notre devoir aussi de riposter.», a argumenté Elie Kamano.

A la question de savoir si c’est cette ligne qu’il a développée à la DCPJ (direction centrale de la police judiciaire), Elie Kamano répond : «Ils m’ont posé la question de savoir pourquoi j’ai fait la vidéo. J’ai dit que c’est parce que nous sommes de l’opinion et nous mettons en lumière cette vérité devant l’opinion, même si nous ne sommes pas des membres statutaires mais tout ce qui concerne le football, il est de notre droit aussi d’en dire mot. Donc quand je vois un homme comme Antonio qui a eu à poser des actes dans ce pays, donc je pense qu’il est aussi de mon devoir de dire attention à ceux qui l’attaquent. Je vous donne un exemple. J’étais à la fédération un jour lorsque des jeunes sont venus dans une voiture s’arrêter devant la fédération guinéenne de football pour dire : “Sampil a gagné, Super V a gagné, ils ont réussi ce qu’ils voulaient, ils ont réussi à enlever Antoinio à la tête du football.’’ Comment vous trouvez ça ? »

Pour l’artiste doublé du politicien, il n’a porté atteinte à qui que ce soit. Il ajoute que si Super V ne veut pas qu’on parle de lui, qu’il se retire de la vie publique.

«Nous sommes des hommes publics. S’il y a des personnes dans ce pays qui doivent se plaindre de cela, c’est bien Alpha Condé et Cellou Dalein. Ce n’est pas une question de gloire. Mais en tant qu’homme public, ce n’est pas la première fois, n’importe qui peut s’asseoir et parler d’Elie Kamano. Si je dois porter plainte contre toute personne qui parle de moi ou qui me traite d’ennemi, c’est que je passerai tout mon temps à le faire.

Je n’ai pas tété de ma mère la langue française mais je pèse les mots que j’emploie. Attention, je n’ai pas injurié, je n’ai pas porté atteinte à qui que ce soit. Sampil qui, à travers le général Mathurin, m’a eu au téléphone, on était on conférence à trois, on a ironisé. D’abord, c’est de façon ironique que j’ai dit à la barre. Je ne suis pas un procureur, pour dire à la barre mais d’une façon purement ironique quand je dis à quelqu’un à la barre.

Plusieurs personnes dans ce pays ont été traitées de tous les noms d’oiseaux. Si Super V ne veut pas qu’on le traite de ceci ou de cela, mais qu’il se retire de la vie publique. »

Pour sa part, Elie Kamano accuse Super V de violer la loi et il entend porter plainte pour filature.

«C’est tout, c’est les deux mots. Et après cela, il me file, il va, il prend mes images à la Fédération, il verse ça dans le dossier et il dit aux policiers lorsqu’il a fini de verser ses insanités sur nous, il est allé prendre le prix de sa rançon le lendemain chez Antonio. Voilà la vidéo. Donc en temps réel, je me sens menacé par un citoyen qui n’est pas habilité à filer un autre citoyen. Il doit se référer à la loi et aller porter plainte. Parce que s’il a porté plainte pour les deux mots, pputschiste et ennemi de la Guinée, moi aussi je vais porter plainte pour filature. Il me file pourquoi ? On est ni dans un État terroriste, ni à l’époque de la Gestapo où la police était au service de l’Allemagne Nazie. Non. On est dans un Etat de droit. Si tu as des problèmes avec un citoyen, tu vas, tu portes plainte. Et c’est à la police de filer la personne pour des fins d’enquête. Il m’a filé, il a envoyé ces images. Donc le droit d’image comme la convention internationale de la propriété intellectuelle pourquoi il prend mes images pour des fins qu’il connaît. La personne qu’il a envoyée auprès de moi est venue en tant que fan. Lui-même, il a reconnu à la DPJ que c’est un jeune qu’il a envoyé. Donc, je ne peux pas comprendre cette démarche d’un citoyen qui veut que justice soit rendue à cause de deux mots que j’aurai placés.»

Selon Elie Kamano, après sa confrontation avec Super V devant la DPJ, il leur a été demandé d’aller à la justice mais son avocat n’étant pas avec lui, il a refusé d’y aller. Ce qu’il pense être son droit le plus absolu.

Christine Finda Kamano

622716906