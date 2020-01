Elie après le délibéré du TPI de N’zérékoré : ‘’c’est un sacrifice qu’on a fait pour la libération de Guéckédou’’

Le Tribunal de Première Instance de N’zérékoré a rendu sa sentence ce mardi, 14 janvier, dans l’affaire d’Elie Kamano et Compagnie. Au nombre de 23 personnes, c’est seulement une seule personne du nom d’Emmmanuel Tonguiano qui a écopé 1 an de prison ferme et au paiement de 1 million de franc guinéen.

Quant au Reggaeman conerti politicien (Elie Kamano), il a été condamné à 6 mois prison avec surcis et 6 autres personnes à 3 mois prison assortis de surcis. Les autres accusés ont été libérés pour ‘’délits non constitués’’.

Pour le juge de paix de Guéckédou, Oumar Diallo, ces condamnations sont une surprise. Selon lui, personne ne s’attendait à la teneur de cette décision.

A peine sortie de prison, le reggaeman qui a rallié le quartier Gbangana chez le président de la communauté Kissia a été reçu par ses partisans. Il a profité de cette l’occasion pour livrer ses premiers sentiments à notre micro.

‘’Je suis très content et très fier parce que comme on a toujours clamé, durant tout le long de ce procès, on ne se reprochait de rien. On a été libéré. Il y’a qu’un seul qui a été condamné. Et ça aussi, nous allons interjeter appel. Nous avons déjà contacté nos avocats pour çà. L’issue donc de ce procès a éclairé la lanterne de tout un chacun. Chacun a eu son compte. Pour ma part, les jours que j’ai passé en prison, c’est un sacrifice qu’on a fait pour la libération de Guéckédou et on l’a reussi », a-t-il expliqué entre autres.

Amara Souza somaoro, correspondant à N’zérékoré