Elie Kamano au cardinal Sarah : « toute portion de terre distribuée de façon fantaisiste par les colons français avant que la Guinée ne soit l’indépendante est volée »

Le Cardinal Robert Sarah est au coeur d’une avalanche de critiques pour avoir dit hier lors de son homélie que la Villa de Belle-Vue [restituée à la famille du président Sékou Touré en 1994, puis en 2021] est un domaine qui appartenait à l’Eglise. Le célèbre artiste guinéen n’est pas allé de main morte face au religieux. Il indique dans son post sur sa page Facebook que « toute portion de terre distribuée de façon anarchique et fantaisiste par les colons français avant que la Guinée ne soit un territoire souverain et indépendant est considérée comme une portion de terre volée pour installer ceux qui étaient dans leur privilège ». Lisez👇👇

Si les villas de Belle-Vue appartiennent à l’église catholique c’est une très bonne chose, sauf qu’il y’a nuance entre appartenance avant l’indépendance et appartenance après l’indépendance.

A quelle période l’espace ou il y a les cases Belle-Vue vue ont appartenu à l’église catholique ??

Qui a autorisé l’octroi de cette portion de Conakry a l’église catholique ??

L’administration coloniale ou le gouvernement que présidait Mr Ahmed Sekou Touré ?

Il faut lever cette équivoque pour ne pas induire les Guinéens dans une erreur historique, parceque si c’est avant l’indépendance de la Guinée, je serais désolé de vous décevoir car toute portion de terre distribuée de façon anarchique et fantaisiste par les colons français avant que la Guinée ne soit un territoire souverain et indépendant est considérée comme une portion de terre volée pour installer ceux qui etaient dans leur privilège.

Maintenant si c’est après l’indépendance, je reste confu parcequ’a entendre le cardinal Robert Sarah pour qui j’ai un respect religieux, Sekou Touré n’avait pas la culture de derober les terres d’autrui et qu’il mérite qu’on le respecte pour ça.

J’attends d’être élucidé sur la question chers compatriotes.