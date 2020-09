Elie Kamano clashe les artistes guinéens : “qui m’a vu chanter pour quelqu’un à cause de l’argent ?’’

En marge du lancement de la Campagne de levée de fonds de soutien à sa formation politique le PGDS (Parti Guinéen pour la Solidarité et le Développement)

la semaine dernière, l’ancien reggaeman guinéen n’a pas fait de cadeau à ses amis artistes qui, selon lui, ont chanté pour des milliardaires et millionnaires guinéens.

« Quand j’ai commencé à chanter en Guinée, aucun guinéen ne m’a mandaté la voix dans laquelle je me suis lancée. Il y a aujourd’hui beaucoup d’artistes qui ont chanté pour les gens pour avoir beaucoup d’argent, on les connaît. Il y a beaucoup qui ont chanté et qui ont fait des éloges des milliardaires et des millionnaires et qui ont eu des maisons et beaucoup de fortunes. Mais je veux que la presse ici présente me dise qu’elle a une preuve dans laquelle, on voit Elie Kamano faire la campagne ou la promotion d’un opposant ou d’un président. Ça n’a jamais existé dans ce pays parce que je suis toujours resté au service de mon peuple », a déclaré le président du PGSD.

Poursuivant, le reggaeman-politicien a clamé haut et fort qu’il n’a jamais chanté pour quelqu’un.

« J’ai beaucoup fait pour la Guinée artistiquement, j’ai rendu et j’ai joué ma part de contribution pour la Guinée. J’ai sorti des albums que j’ai financés et je me suis auto-produit. Mais dans ces albums, j’ai chanté des morceaux allant dans le sens de prise de conscience des Guinéens contrairement à certains qui ont reçu de l’argent pour chanter pour telle ou telle personne. Moi, je n’ai jamais fait cela. Depuis qu’Alpha Condé est au pouvoir, qui m’a vu chanter pour lui ? Avant qu’il n’arrive au pouvoir quelqu’un m’a vu chanter pour lui ? Quelqu’un m’a vu chanter pour Dadis et avant Dadis quelqu’un m’a vu chanter pour Conté Lansana, mais arrêtez », a lâché Elie Kamano.

Yaya Dramé, étudiant en Master à Chypre/journaliste à Mediaguinee