Elie Kamano : ‘’le mandat d’arrêt ne tient plus, il est écarté’’

Un mandat d’arrêt a été émis mercredi, 16 juin 2021 par un juge du tribunal de première instance de Kaloum contre Elie Kamano pour avoir « nargué » la justice en refusant de comparaitre à la barre.

Ce jeudi 17 juin, l’ancien reggae-man reconverti en politique est revenu sur les dessous de la plainte de Salifou Camara ‘’Super V’’ contre lui. Elie Kamano soutient avoir reconnu les faits reprochés contre lui, avant de formuler lui aussi une plainte contre l’ancien président de la Féguifoot.

« Il y a un mois et quelque que Super V a porté plainte contre moi à la DPJ conformément à ce que j’ai eu à dire dans ma vidéo que j’ai postée lors des campagnes liées à l’élection du président de la Féguifoot. J’ai répondu à la plainte et à mon arrivée à la DPJ, on m’a fait connaitre les charges dont on me reprochait. J’ai reconnu. Ensuite, j’ai aussi formulé une plainte. J’ai consulté mon avocat qui a écrit et déposé ma plainte. Mon dossier a été déféré au tribunal de première instance de Kaloum. Nous sommes venus à la première audience et mon avocat m’a demandé de rentrer à la maison. La deuxième fois, c’était hier », a rappelé Elie Kamano.

Selon l’ancien reggae man et actuel président du PGSD, le mandat d’arrêt émis contre lui ne tient plus. Il assure qu’il est écarté.

« Entre la première et la deuxième audience, il y a eu beaucoup de tractations mais on s’est pas compris. Notre plainte est restée dans les tiroirs et négligée par le procureur. C’est ainsi qu’arrivée à l’audience d’hier, j’ai demandé à mon avocat si notre plainte déposée le 12 mai était traitée aussi. Il m’a dit non ! J’ai demandé pour quelles raisons ? Il (mon avocat) m’a dit qu’il ne sait pas. Je pense qu’ils veulent procéder par la méthode brutale peut-être pour t’emmener en prison. Entre-temps, je suis parti à la pharmacie pour chercher des produits et avant mon retour, mon avocat m’appelle pour dire qu’ils ont fait un mandat d’arrêt contre toi. Je suis revenu, j’ai pris le document avec mon avocat pour faire la photocopie devant le tribunal là-bas et je l’ai remis les originaux », a expliqué Elie Kamano avant d’ajouter :

« J’ai appelé le ministre de la Justice entre-temps. Je l’ai expliqué comment les choses se passaient et comment le procureur et son substitut sont en train de s’acharner contre moi dans ce dossier. Après leur plainte, j’ai aussi porté plainte. Si la mienne n’est pas examinée, c’est parce qu’il y a deux poids deux mesures. Le ministre m’a demandé qui est mon avocat ? Je l’ai dit que c’est Me Béa. Il a demandé à ce que Me Béa l’appelle. Me Béa l’a donné toutes les explications liées à cette affaire quand il l’a appelé. C’est ainsi que le ministre a pris langue avec le procureur et il les a invités à son bureau. Arrivés au bureau, ils se sont expliqués. Le procureur est allé dire là-bas que j’ai passé toute la journée à insulter son substitut, ce qui n’est pas réel. J’ai vu au tribunal le substitut du procureur avec une arme. Il portait une arme et je ne sais en vertu de quoi. Le ministre leur a dit de traiter ma plainte aussi. D’examiner ma plainte afin que qu’il y ait jonction de procédure afin qu’on aille au procès ensemble. Le mandat d’arrêt ne tient plus compte. Il est écarté », a-t-il conclu.

Elie Kamano est poursuivi pour « des faits d’injures et diffamations par le biais d’un système informatique » au préjudice de Salifou Camara plus connu sous le nom de Super V.

Sadjo Bah