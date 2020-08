Elie Kamano tranche : ”je ne refuse pas la contribution de la mouvance…’’

Longtemps critiqué sur l’aide du camp Alpha Condé à sa formation politique le Parti Guinéen pour la Solidarité et le Développement, ce dimanche 30 août 2020, au cours du lancement de la campagne de mobilisation de fonds pour le soutien du peuple, le président dudit parti a clamé haut et fort qu’il ne refusera pas la contribution de la mouvance présidentielle ni de l’opposition également.

« Si la mouvance m’appelle pour une contribution cela veut dire que, c’est un aveu d’impuissance. Et cela veut dire que la mouvance a peur de ma puissance. Donc si ton adversaire t’appelle et contribue pour que tu te présentes cela veut dire que ton adversaire te considère et à peur de toi. Donc, c’est avec bras ouverts qu’on accueillera la contribution de la mouvance. En tout cas, c’est une contribution destinée à tous les Guinéens. Ceux qui sont à la mouvance sont aussi des Guinéens », a déclaré l’ancien reggaeman Elie Kamano.

Le président du PGSD a fait savoir également qu’il ne refuserait pas également la contribution de Cellou Dalein Diallo.

« J’ai lancé ma campagne pour tous les Guinéens et Cellou Dalein Diallo est un Guinéen. Et s’il m’appelle et s’il appelle le bureau politique national pour contribuer mais je ne vais pas refuser », a-t-il ajouté.

