Elie s’en prend sévèrement à Cellou Dalein: ‘’c’est un simple poltron, un simple imam’’

Le politique et artiste Elie Kamano a été très dur avec le principal opposant guinéen Cellou Dalein Diallo. Il le traite de « poltron et de simple imam’’ pour avoir accepté de se faire débarquer de l’avion mardi par la police alors qu’il était en route pour Abidjan pour les obsèques du Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier en Allemagne.

« Lorsque je vous dis que Cellou Dalein est un simple poltron vous m’insulter. Comment un leader aussi charismatique au sein de la société peut accepter d’être descendu d’un avion à quelques minutes du décollage ? A sa place, j’aurais donné ma vie mais je n’allais jamais accepter d’être humilié de la sorte. Cellou n’est pas un politicien c’est un simple imam. Qu’il aille a Labé enseigner le Coran et qu’il me donne la tête de l’ufdg, il comprendra qu’il ne faisait pas de la politique, parce que avoir la force de mobilisation et ne pas avoir les couilles d’affronter les abeilles c’est tout simplement lâche. Je m’en fous, venez insulter encore », écrit l’excessif leader Elie sur son compte Facebook.

Mediaguinee