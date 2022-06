Elim. CAN 2023 : la Guinée bat difficilement le Malawi et se relance dans le groupe D

Dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, le Syli national est difficilement venu à bout du Malawi (1-0), au stade Général Lansana Conté Nongo de Conakry.

Difficile victoire des hommes de Kaba Diawara. Après sa courte défaite lors de la première journée, le Syli national devait se relancer à domicile contre les Flames du Malawi.

Dès l’entame, les joueurs de Kaba Diawara ont dominé la rencontre de tête et des épaules sans pouvoir trouver le chemin des filets même si l’arbitre a refusé un but de Gnagna Barry suite à une poussette de son coéquipier, Mouctar Diakhaby. Malgré la grande domination du Syli national, les deux équipes ont regagné les vestiaires sur le score de 0-0.

Au retour des vestiaires, L’attaquant guinéen, Serhou Guirassy manque le cadre du gardien malawite sur une balle en retrait de Issiaga Sylla.

Naby Keïta a délivré les siens dans le temps additionnel de la rencontre sur une frappe dans la surface de la réparation des visiteurs.

Avec cette victoire difficile mais précieuse, le Syli national de Guinée enregistre ses trois premiers points dans ces éliminatoires et se relance dans le groupe D.

Dans l’autre rencontre du groupe, l’Éthiopie s’est imposée 2-0 contre les pharaons d’Egypte.

Après deux joueurs, les quatre équipes du groupe totalisent le même nombre de points (3points).

Lors de la troisième journée prévue au mois de Septembre, le Syli national de Guinée recevra l’Éthiopie à Conakry ou ailleurs si la CAF maintient sa décision interdisant au Stade Général Lansana Conté de Nongo d’accueillir des matches après celui de la deuxième journée contre le Malawi.

Sadjo Bah