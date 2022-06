Elim. CAN 2023 : l’Égypte punit la Guinée dans les derniers instants du match

La Guinée concède sa première défaite dans les éliminatoires de la CAN 2023. En déplacement au Caire, en Égypte pour le compte de la première journée, le Syli national de Guinée a été battu dans les derniers instants de la rencontre par les Pharaons sur le score d’un but à zéro.

Malgré une légère domination des pharaons, le Syli national de Guinée a été solide en défense notamment avec la nouvelle charnière centrale. Saïdou Sow et Mouctar Diakhaby qui fêtait sa première sélection nationale ont contenu l’attaque égyptienne menée par Mohamed Salah.

Le portier guinéen, Ibrahima Koné a repoussé les quelques occasions égyptiennes et a permis au Syli national de regagner les vestiaires avec un score nul et vierge 0-0.

Au retour des vestiaires, le Syli national de Guinée est revenu sur la pelouse en montrant un meilleur visage. Moriba Kourouma, au milieu du terrain a souvent poussé les égyptiens à la faute grâce à ses différences. La première occasion est intervenue peu avant l’heure de jeu avec la frappe du gauche de Thierno Barry qui a frôlé le montant gauche du portier égyptien, Gabaski. Dans le dernier quart d’heure, Amadou Diawara, bien servi par Naby Keïta dévisse son tir.

A la 87ème minute, l’Égypte ouvre le score par Mostafa Mohamed suite à sa frappe déviée par Mouctar Diakhaby. Un score inchangé jusqu’à la fin du match malgré les entrées de Bafodé Dansoko et Gnagna Barry dans le temps additionnel.

Dans l’autre match du groupe D, le Malawi a battu l’Éthiopie 2-1 et la partage la tête du groupe avec l’Égypte.

Lors de la deuxième journée prévue le 09 juin, le Syli national de la Guinée recevra au stade général Lansana Conté de Nongo, le Malawi tandis que l’Éthiopie affrontera l’Égypte, à Addis-Abeba.

