Elim CAN 2023 : Mouctar Diakhaby sur la liste des 23 joueurs convoqués par Kaba Diawara

A l’occasion d’une conférence de presse tenue ce mercredi 18 mai, le sélectionneur de Syli national de Guinée a publié une liste de 23 joueurs pour disputer les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Sur sa liste, Kaba Diawara a fait appel à de nouvelles figures parmi lesquelles l’attaquant Bafodé Diakité et le défenseur central Mouctar Diakhaby. On note aussi le retour de Julian Jeanvier.

Par contre, on note de grands absents dans la liste de Kaba Diawara. Ce sont : Mady Camara, François Kamano, José Martinez Kanté, Ibrahima Sory Conté (Maïbra), Seydouba Soumah, Morlaye Soumah entre autres.

Pour les deux premières journées de la CAN, le Syli national de Guinée affrontera le 05 juin, les pharaons de l’Égypte, au Caire et le 09 juin le Malawi, à Conakry.

Ci-dessous, la liste des 23 joueurs convoqués par Kaba Diawara.