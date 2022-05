Elim CAN 2023 : Titi déplore l’absence de joueurs locaux sur la liste de Kaba Diawara et d’anciens joueurs dans le staff technique

La liste des 23 joueurs du Syli national convoqués par le coach Kaba Diawara pour disputer les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 continue de susciter des réactions.

Ce jeudi 19 mai, l’ancien capitaine du Syli national de Guinée a déploré l’absence de joueurs locaux dans la sélection de son ex-coéquipier.

Dans les « Grandes Gueules » de radio Espace, l’ancien goleador du Syli national dit ne pas comprendre l’absence de joueurs locaux et notamment de Morlaye Sylla dans la liste de 23 de Kaba Diawara.

« Ce que je déplore, c’est le fait que quand on voit la sélection des 23, il n’y a qu’un seul joueur local (Moussa Camara du Horoya). Aujourd’hui, le football guinéen local a beaucoup progressé avec les mécènes qui ont mis les moyens à la disposition des clubs. Et plus l’arrivée des entraîneurs étrangers qui ont apporté leurs expériences au football guinéen. Jusqu’à présent, je n’arrive pas à comprendre que dans cette sélection, il n’y a qu’un seul joueur du championnat guinéen qui a été retenu », a déploré Aboubacar Titi Camara avant d’évoquer le cas de Morlaye Sylla : « Quand j’entends l’argument du sélectionneur sur le cas Morlaye Sylla, tout le monde sait les qualités de ce garçon. Il faut le mettre dans les meilleures dispositions où il peut vraiment s’épanouir. C’est l’un des meilleurs du championnat guinéen. Et le fait qu’il n’est pas dans la sélection dérange tout le monde. L’injustice là, moi je condamne l’injustice. On ne peut pas se baser dire que le jeune homme a des difficultés en dehors du football. Il l’encourager, il faut le sélectionner. Ce jeune mérite la sélection. Quand vous finissez un championnat national avec 22 ou 24 matches, la récompense, c’est l’équipe nationale ».

Plus loin, l’ancien numéro 10 de la sélection nationale de condamner le choix tardif de certains joueurs binationaux : « Je ne peux pas comprendre les binationaux qui attendent jusqu’à un certain âge où ils savent qu’ils n’ont aucune chance de jouer pour la France, ils choisissent leur pays d’origine. Je condamne cela. Nous, nous avons choisi la Guinée dès l’âge de 18 ou 19 ans ».

Par ailleurs, l’ancien capitaine du Syli national s’est indigné de l’absence d’anciens joueurs de l’équipe nationale au sein du staff technique dévoilé par le CoNor.

« Je suis indigné. Quand on prend le staff, on voit un jeune qui s’appelle Mehdi Saad, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ce qui me dérange, c’est le fait que ce n’est pas par récompense. Qui peut dire que Pascal, Kamil Zayate, Fodé Mansaré, Salam, Edgar Babara, Souleymane Oularé et Saliou Diallo ne méritent pas d’être dans le staff technique ? Arrêtons un peu. Cette confiance, il le faut. L’Afrique ne peut pas se développer sans les fils de l’Afrique (…). Si les décideurs ne font pas confiance aux anciens footballeurs, comment peut-on intégrer le staff technique de l’équipe nationale ? Jusqu’à présent, je ne n’arrive pas à comprendre comment le ministre peut valider un staff comme ça où il n’y a pas d’anciens joueurs », s’est indigné l’ancien ministre des sports.

Toutefois, l’ancien capitaine du Syli national de Guinée est confiant quant à la qualification de la Guinée pour la CAN 2023.

Sadjo Bah