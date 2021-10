Elim CAN féminine senior : Le Syli national féminin tient en échec Le Mali (2-2), à Bamako

Dans le cadre des matchs allers du premier tour des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations féminines, l’équipe nationale féminine de la Guinée a contraint son homologue malienne à un match nul.

La rencontre disputée ce mercredi 20 octobre au stade Modibo Keïta à Bamako, s’est soldée par un match nul 2-2.

Le match retour est prévu le lundi 25 octobre, au stade Général Lansana Conté de Nongo.

En cas de qualification, le Syli national féminin affrontera au second tour des éliminatoires, le vainqueur du match Sénégal – Libéria.

Les 22 équipes qualifiées à l’issue du premier tour des éliminatoires vont disputer le second tour et les 11 meilleures équipes vont rejoindre le Maroc pour les phases finales de la CAN féminine.

Kalidou Diallo