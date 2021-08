Élim coupe du monde 2022 : La liste des 24 joueurs sélectionnés par Didier Six

Le sélectionneur national, Didier Six a dévoilé ce vendredi 20 août, la liste des 24 joueurs sélectionnés pour les 1ère et 2ème journées des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022.

Le Syli national de Guinée va affronter la Guinée Bissau et le Maroc, respectivement le 1er et le 6 septembre pour les éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022.

Mohamed Bayo, auteur de trois buts en deux journées de Ligue1 Uber eats figure dans la liste de Six. On note également la présence des cadres de l’équipe comme : Naby Keïta, Mady Camara, Issiaga Sylla et Seydouba Soumah entre autres. Des joueurs présents au rassemblement de Turquie, en juin sont aussi rappelés. Il s’agit entre autres de : Pa Konaté, Ahmad Mendes Moreira, Abdoulaye Sylla.

Ci-dessous, la liste des 24 joueurs du Syli national contre la Guinée Bissau et le Maroc.

Sadjo Bah