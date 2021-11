Elim coupe du monde 2022, Zone Afrique : les dix qualifiés connus et place aux barrages et leurs mécanismes

La sixième et dernière journée des phases de groupes des éliminatoires de la coupe du monde disputée entre le dimanche, 14 et le mardi, 16 novembre sur différents stades a permis de connaître les derniers qualifiés pour les matches de barrages.

Le Ghana, la RDC, l’Algérie, le Nigéria, le Cameroun et la Tunisie ont rejoint le Sénégal, le Maroc, l’Égypte et le Mali pour les matches de barrage, dernier tour pour accéder au mondial de Qatar.

Les dix équipes qualifiées sont réparties en deux chapeaux.

Les têtes de série (ou meilleures nations africaines au classement de la FIFA) sont dans le chapeau 1 : L’Algérie, le Sénégal, le Maroc, le Nigéria et la Tunisie.

Le chapeau 2 est composé de : l’Égypte, le Mali, le Ghana, la RDC et le Cameroun.



Comment vont se dérouler les matches de barrage ?



A l’issue d’un tirage au sort qui se tiendra le 18 décembre, à Doha, au Qatar, chacune des équipes du chapeau 1 affrontera une équipe du chapeau 2.

A retenir que les équipes du même chapeau ne se rencontreront pas lors des barrages.

Les matches de barrage qui se joueront en aller et retour sont prévus en mars 2022.

Sadjo Bah