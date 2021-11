Elim coupe du monde : le Syli national boucle sa campagne par une lourde défaite

Le Syli national de Guinée a clôturé sa campagne de qualification au mondial par une défaite. L’équipe guinéenne s’est inclinée 0-3 contre le Maroc, ce mardi, 16 novembre, à Rabat.

Malgré leur qualification avant cette dernière journée, les marocains l’ont facilement emporté face à une équipe guinéenne résignée.

Les hommes de Vahid Halilhodzic se sont imposés grâce à un doublé de Ryan Mmaee, à la 21ème minute sur penalty et à la demi-heure de jeu. Le troisième but a été inscrit par Ayoub El Kaabi, à la 60ème minute.

En six journées, le Syli national n’a gagné aucun de ses matches. Le bilan des hommes de Didier Six et de Kaba Diawara est de deux défaites (toutes contre le Maroc) et de quatre matches nuls.

A l’issue des matches du groupe I, le Syli national termine à la 3ème place avec 4 points, derrière la Guinée-Bissau, 6 points et le Maroc, leader du groupe avec 18 points.

Après les piètres prestations du Syli national lors des éliminatoires de la coupe du monde, tous les regards sont désormais fixés à la coupe d’Afrique des nations lors de laquelle, la Guinée affrontera le Sénégal, le Zimbabwe et le Malawi dans le groupe B.

Sadjo Bah