Elim Coupe du monde : Le Syli national n’arrive toujours pas à gagner

Cinquième match et toujours pas de victoire pour le Syli national de Guinée dans les éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022. Ce vendredi, 12 novembre, La Guinée a été tenue en échec à Conakry par la Guinée-Bissau (0-0), au stade Général Lansana Conté de Nongo.

Dans un match sans enjeu, le Syli national de Guinée devait sauver l’honneur à domicile après ses piètres prestations lors des journées précédentes. Les hommes de Kaba Diawara, sélectionneur intérimaire n’ont pu venir à bout de la Guinée-Bissau.

Malgré une légère domination en première mi-temps, Sory Kaba et ses coéquipiers sont restés muets face au portier de la Guinée-Bissau, Jonas Mendes.

Au retour des vestiaires, le Syli national s’est procuré quelques occasions mais sans pouvoir les concrétiser.

Les joueurs de Bassirou Candé ont failli créer la surprise en ouvrant le score dans le dernier quart d’heure mais la défense a concédé de justesse un corner.

Impuissante devant, l’attaque du Syli national a été remanié avec les entrées en jeu de José Martinez Kanté, Morgan Guilavogui (qui fêtait sa première sélection). Et Jonas Mendes, le portier bissau-guinéen s’est déployé pour sauver sa cage.

Et finalement, les deux équipes se quittent dos à dos et sans le moindre but inscrit.

Le Syli national de Guinée enregistre son 4ème match nul dans ces éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022 et reste scotchée à la 3ème place, derrière le Maroc (déjà qualifié pour le prochain tour) et la Guinée-Bissau.

Lors de la 6ème et dernière journée, Kaba Diawara et ses joueurs se rendront au Maroc pour y affronter les lions de l’Atlas, le 16 novembre 2022.

Sadjo Bah