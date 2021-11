Elim coupe du monde, Qatar 2022 : 19 joueurs sur 24 présents ce lundi à Conakry

Dans le cadre des 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022, le Syli National de Guinée a débuté son regroupement à Conakry pour disputer les rencontres contre la Guinée Bissau, le 12 novembre au Stade Général Lansana Conté de Nongo et le Maroc, le 16 novembre à Rabat.

Après l’arrivée d’un premier groupe de 6 joueurs le dimanche dernier, un autre groupe de 13 joueurs s’est présenté ce lundi à l’hôtel où est basé l’équipe, en attendant l’arrivée de tous les 24 joueurs sélectionnés pour ses deux rencontres.

Pour remédier aux multiples absences dues, les coaches Kaba Diawara et Mandjou Diallo ont fait appel à deux renforts. Il s’agit de Kamso Mara et Aboubacar Demba Camara. Ces deux viennent remplacer les blessés Naby Keita et Mady Camara.

Aux dernières nouvelles, Mohamed Bayo aussi ne pourra prendre part à ces deux matches à cause d’une blessure.

Par ailleurs, la fédération guinéenne de football indique que le reste du groupe arrive à Conakry ce mardi 09 novembre.

Voici la liste des joueurs présents à l’hôtel du Syli

GARDIENS

1- Aly Keïta

2- Moussa Camara

3- Mohamed Camara

DÉFENSEURS

4- Ibrahima Sory Conté « Song »

5- Abdoulaye Cissé

6- Mohamed Kalil Traoré

7- Pa Konaté

8- Issiaga Sylla

9- Ousmane Kanté

MILIEUX

10- Amadou Diawara

11- Mamadou Kane

12- Ibrahima Cissé

13- Ibrahima Sory Conté « Maibra »

14- Aguibou Camara

15- Morgan Guilavogui

16- Morlaye Sylla

ATTAQUANTS

17- Seydouba Soumah

18- Moustapha Kouyaté

19- Sory Kaba

Kalidou Diallo