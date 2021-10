Elim Coupe du monde Qatar 2022 : Didier Six convoque 25 joueurs pour les trois matches du Syli

Le sélectionneur national guinéen a dévoilé la liste des joueurs pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. En raison du coup d’État perpétré par les forces spéciales le 05 septembre dernier, l’équipe nationale guinéenne va disputer ses matches hors du pays.

Le Syli national va affronter le Soudan les 06 et 09 octobre au Maroc. La première manche se disputera au grand stade de Marrakech et la seconde, au grand stade d’Agadir.

Par ailleurs, le match en retard de la deuxième journée contre les lions de l’Atlas qui devait se tenir à Conakry le 06 septembre, au lendemain du coup d’État aura lieu au stade Prince Moulay Abdellah de rabat.

Pour ces trois rencontres, Didier Six a fait appel à 25 joueurs parmi lesquels on note les retour du défenseur Simon Falette et de l’attaquant José Martinez Kanté.

Momo Yansané, l’attaquant du Sheriff Tiraspol, le club moldave qui a récemment battu au Santiago Bernabeu en ligue des champions vient d’être appelé pour la première fois par Didier Six.

Dans le groupe I, la Guinée occupe la 3ème place derrière le Maroc et la Guinée-Bissau.



Ci-dessous, la liste des 25 joueurs convoqués par Didier Six