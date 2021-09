Elim. Coupe du monde Qatar 2022 : La Guinée-Bissau tient tête à la Guinée

Dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022, le Syli national de Guinée a fait match nul (1-1) contre son homologue de la Guinée-Bissau, au stade Olympique de Nouakchott, en Mauritanie.

Le Syli national de Guinée s’est rapidement illustré dans cette rencontre en ouvrant le score dès la 6ème minute de jeu par François Kamano sur une passe de Naby Keïta. Un score maitrisé par les hommes de Didier Six jusqu’à la pause.

A l’image du but matinal du Syli national, la Guinée-Bissau a remis les pendules à l’heure en égalisant à la 46ème minute par Joseph Mendes, suite à une hésitation des deux défenseurs centraux guinéens, Mohamed Aly Camara et Florentin Pogba. Requinqués par l’égalisation, les joueurs de Bassirou Kandé ont résisté au Syli national.

En seconde période, les deux équipes ont failli marquer mais les deux portiers ont été sauvés par les poteaux.

En toute fin de rencontre, le portier guinéen Aly Keïta a sauvé la Guinée sur une dernière attaque des hommes Bassirou Kandé.

Avec ce match nul, les deux équipes enregistrent chacune 1 point en attendant l’autre match du groupe I entre le Maroc et le Soudan, prévu demain jeudi 02 septembre.

La Guinée recevra au compte de la 2ème journée prévue le 06 septembre, les lions de l’Atlas du Maroc.

Sadjo Bah