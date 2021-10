Elim. coupe du monde Qatar 2022 : Neuf (09) joueurs déjà à Marrakech et 15 autres attendus ce lundi

A deux jours du match contre le Soudan prévu au Maroc, les premiers joueurs du Syli national sélectionnés commencent à rallier Marrakech où aura lieu le match.

Selon la fédération guinéenne de football, neuf (09) des 25 joueurs sont arrivés à Marrakech, hier dimanche 03 octobre.

Ce sont : Moussa Camara, Mohamed Camara, Mohamed Kalil Traoré, Abdoulaye Cissé, Ousmane Kanté, Pa Konaté, Morlaye Sylla, Ibrahima Sory Conté, Mamadou Kane.

D’après la fédération, un autre contingent est attendu ce lundi 04 octobre. Il s’agit de : Naby Keïta, Amadou Diawara, Aguibou Camara, Ibrahima Cissé, Mohamed Bayo, Ahmad Mendes Moreira, François Kamano, Aly Keïta, Saïdou Sow, Mady Camara, Simon Falette, Momo Yansané et Mohamed Ali Camara, Issiaga Sylla et Florentin Pogba.

Par contre, José Martinez Kanté n’arrivera à Marrakech qu’à la veille du match.

Le Syli national de Guinée sera opposé les 06 et 09 octobre au Soudan au compte des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022. Les hommes de Didier Six vont disputer le 12 octobre leur match en retard contre les lions de l’Atlas du Maroc, à Rabat.

Sadjo Bah