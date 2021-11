Elim Coupe du monde, Zone Afrique : Le Mali et l’Égypte rejoignent le Sénégal et le Maroc au second tour

La cinquième et avant dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022 s’est jouée entre le 11 et le 13 novembre sur les différents stades du continent. Deux équipes ont validées leur ticket pour le second tour des éliminatoires.

Le Mali, grâce à sa victoire en déplacement au Rwanda (0-3) et l’Égypte qui s’est contentée d’un nu (2-2) lors de son déplacement à Luanda rejoignent au second tour qualificatif le Sénégal et le Maroc.

Les six dernières places qualificatives pour le second tour seront connues à l’issue de la sixième et dernière journée qui sera disputée du 14 au 16 Novembre 2021 sur le Continent.

Ce dimanche, la République Démocratique du Congo (8 pts) et le Bénin ( 10 pts) vont se disputer à Kinshasa, la 1ère du groupe J. Dans le groupe G, les Blacks stars du Ghana vont en découdre à domicile avec les Bafana Bafana de l’Afrique du Sud (13 points) pour décrocher la première place du groupe.

Le mardi 16 novembre, les 4 derniers qualifiés seront connus. Les fennecs de l’Algérie (13 points) joueront la finale du groupe A contre les Etalons du Burkina Faso (11 points).

Dans le groupe C, Les Requins Bleus du Cap Vert ( 10 points) iront défier le Nigeria ( 12 points) à Lagos pour la première place du groupe.

Dans le groupe B, Les Aigles de Carthage de la Tunisie avec le même nombre de points (10 points) que la Guinée Équatoriale tenteront de venir à bout des zambiens à Tunis. A préciser que la Tunisie est leader du Groupe B avec un goal différentiel de + 7 et la Guinée Équatoriale +1.

Pour boucler le premier tour des éliminatoires, la finale du groupe D opposera les lions indomptables du Cameroun (12 points) et les Eléphants de la Côte d’Ivoire (13 points).

A rappeler que cinq (05) équipes vont se qualifier pour les phases finales de la coupe du monde prévue au Qatar en 2022 sur les 10 issues du premier tour.

Kalidou Diallo