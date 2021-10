Elim. Mondial Qatar 2022 : Le Maroc étrille la Guinée-Bissau 5-0

Dans l’autre match du groupe I des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022, les lions de l’Atlas se sont largement imposés contre la Guinée-Bissau, ce mercredi 06 octobre 2022.

Le Maroc a battu les djurtus de la Guinée-Bissau sur le score de 5-0 au stade Prince Moulay Abdallah.

Achraf Hakimi a donné le ton en marquant à la 31ème minute le premier but marocain. Imran Louza a creusé l’écart dans le temps additionnel de la première période.

Au retour des vestiaires, les hommes du Coach Vahid Halilhodzic ont pris le large en inscrivant trois buts par Ilias Chair à la 49ème minute, Ayoub El Kaabi, à la 62ème minute et Munir El Haddadi, à la 82ème minute.

Avec ce large succès, le Maroc signe sa deuxième victoire en autant de rencontres et occupe la première place du groupe I avec six points.

La Guinée-Bissau pointe à la deuxième place avec 4 points suivie de la Guinée, 2 points et du Soudan, 1 point.

Le Syli national de Guinée affrontera le Maroc le 12 octobre pour le match en retard de la deuxième journée des éliminatoires qui devait se tenir à Conakry.

Sadjo Bah