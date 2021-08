Elim Qatar 2022 : Un trio libyen pour le match Guinée Bissau – Guinée

Le Syli national de Guinée va disputer en début septembre ses deux premiers matchs des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022. En prélude à ses deux rencontres, la FIFA a dévoilé les officiels des rencontres Guinée Bissau – Guinée et Guinée – Maroc.

La rencontre de la première journée entre les Jurtus de la Guinée Bissau et le Syli national sera dirigée par un trio arbitral libyen.

Ibrahim Mutaz sera l’arbitre central. Il sera assisté de AMSAAED Attia et de KAMIL Majdi. Le quatrième arbitre aussi sera libyen, HURAYWIDAH Abdulwahid. Le commissaire du match sera l’ivoirien SERE Rene Williams.

La deuxième rencontre du Syli national contre les lions de l’Atlas prévue à Conakry sera dirigée par un trio arbitral camerounais.

Alioum Alioum sera au sifflet. Il sera assisté de ses compatriotes NOUPUE NGUEGOUE Elvis Guy et ATEZAMBONG FOMO Carine. Le quatrième arbitre, EFFA ESSOUMA Antoine MAX Depadoux est aussi camerounais. Le burkinabé, ZANGREYANOGHO Joseph sera le commissaire du match.

La rencontre Guinée Bissau – Guinée est délocalisée à Nouakchott, en Mauritanie, à cause de la non homologation du stade de Bissau.

Sadjo Bah