Eliminatoires Afrobasket Dames : la Guinée rate le coche pour le Cameroun

Au compte de la manche retour des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations de basketball, les basketteuses guinéennes jouaient ce dimanche 27 juin face à l’équipe féminine du Cap-Vert au palais des Sports du stade du 28-Septembre de Conakry.

Dans cette rencontre très attendue par le public sportif guinéen, c’est finalement l’équipe hôte (Cap-Vert) qui sortira vainqueur au niveau de la zone 2, en battant la Guinée sur le score de 69 à 58. Une victoire qui qualifie les Requins bleus. Avec ce résultat, la Guinée est éliminée malgré sa victoire du match aller (65-64) et sera absente de l’Afro-basket dames, prévu du 16 au 30 septembre au Cameroun.

Après cette élimination, la joueuse Aïcha Mara a déclaré : « on a eu exactement la même chose, il y a deux ans. Donc, il va falloir s’entraîner plus dur et nous faire un peu plus de confiance, de travailler encore et encore. On regrette le fait de se donner à fond, il y a toujours des regrets quand c’est comme ça. C’est normal mais il faut prendre le côté positif et avancer. On compte se préparer dans 2 ans et voilà ce match est oublié. »

Le président de la Fédération guinéenne de basketball, Sakoba Keita, de son côté, a précisé : « le bilan est largement positif. Vous avez vu le public sportif qui était en communion avec les joueuses, parce qu’au-delà de la compétition, c’était du spectacle. Tout le monde était heureux de participer et de voir l’équipe guinéenne. Cela arrive pratiquement chaque 10 ans de voir la Guinée jouer à Conakry. Et nous sommes obligés de chercher ces genres de compétition pour que nos joueuses puissent être avec le public guinéen, parce qu’elles ont l’habitude de jouer en déplacement. Donc pour nous organisateurs, je pense que ça c’est la victoire. Et en matière de sport, chacun doit se battre pour tracer son chemin. C’était donc aux joueuses de faire leur travail, car nous, on a fait notre boulot. »

A rappeler que c’est cette même équipe Cap-Verdienne qui avait éliminé la Guinée à domicile (Praia) en 2019.

Kalidou Diallo