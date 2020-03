Au compte des 3è et 4è journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021, le sélectionneur du Syli national Didier Six a dévoilé jeudi la liste des 23 joueurs guinéens retenus pour la double confrontation Guinée-Tchad les 27 et 31 mars prochains. C’était au siège de la fédération guinéenne de Football à Téminétaye…