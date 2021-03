Eliminatoires CAN 2021: le Syli de Guinée battu (2-1) à Windhoek

La sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 a démarré ce dimanche, 28 mars à travers le continent .Six matchs étaient au rendez-vous ce dimanche. Le Syli National de Guinée s’est incliné face aux Braves Warriors de la Namibie (2-1) au stade Sam Nujoma de Windhoek. Et toujours dans ce groupe A, les Aigles du Mali gagne face au Tchad ( 3-0) sur tapis vert.

Malgré cette défaite, le Syli national de Guinée et les Aigles du Mali sont les qualfiés du Groupe A. Déjà qualifiés, les Aigles du Carthage de la Tunisie s’imposent à domicile face à la Guinée Equatoriale (2-0). Quand à la Tanzanie, elle domine la Libye par la plus petite des marques (1-0).

Malgré la défaite, la Guinée Equatoriale et la Tunisie restent les qualifiés dans le groupe J, au dépend de la Tanzanie et de la Libye.

Au niveau du groupe C, le Soudan crée la sensation à Khartoum en battant l’Afrique du Sud (2-0) et obtient son ticket de qualification derrière les black stars du Ghana qui, à leur tour, surclassent le poussin du groupe, le Sao Tomé et Principe sur le score sans appel de (3-1)

A préciser que les 18 autres matchs de cette sixième journée se joueront le 29 et 30 mars sur les différents stades du continent. Les équipes qualifiées sont : La Guinée, le Mali, l’Egypte, les Comores, le Burkina Faso, le Ghana, l’Algérie (champion en titre), le Zimbabwe, le Sénégal, la Tunisie, la Guinée Equatoriale, la côte d’Ivoire, le Cameroun (organisateur), le Maroc, la Gambie, le Gabon, le Soudan et le Nigeria.

A rappeler qu’il reste 6 équipes pour compléter le tableau des qualifiées à 24 équipes.

Kalidou