Eliminatoires CAN 2021: le Syli de Guinée et le Burkina Faso sont les qualifiés de la 5è journée

Le Syli national de Guinée, à instar de plusieurs autres équipes africaines jouaient ce mercredi, 24 mars la 5ème journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 à travers les différents stades du continent. Le Mali, le Cameroun (pays hôte) le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et le Sénégal étaient déjà qualifiés et les équipes des Etalons du Burkina Faso et du Syli national de Guinée viennent s’ajouter à cette liste des équipes déjà qualifiées pour cette 33ème édition de la coupe d’Afrique des Nations. Voici les différents résultats enregistrés ce mercredi, 24 mars :

Ouganda 0- Burkina Faso 0

Rwanda 1-Mozambique 0

Ethiopie 4-Madagascar 0

Sud Soudan 0- Malawi 1

Sao Tomé et principe 0-Soudan 2

Et 15 autres rencontres de ses éliminatoires de la 5ème journée se joueront les jeudi 25 et vendredi 26 mars à travers le continent également. E c’est à l’issu de ces matches que certaines équipes seront situées sur leur qualification pour les phases de finale de la biennale du football africain.

Kalidou Diallo