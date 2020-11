Eliminatoires CAN 2022 : conférence d’avant-match Syli de Guinée – Saos du Tchad

Dans le cadre de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, le Syli de Guinée doit recevoir le Tchad ce mercredi 11 novembre 2020 au stade du 28 septembre de Conakry. En prélude à cette rencontre qualificative, les sélectionneurs Didier Six (Guinée) et Djimta Yamtamadji (Tchad) étaient face à la presse ce mardi 10 novembre 2020 au siège de la fédération guinéenne de football dans la commune de Kaloum.

Pour le coach du Syli, Didier Six, l’objectif est d’avoir les trois points dans cette confrontation face aux Saos du Tchad. Une victoire, il y attache du prix même si l’adversaire est toujours à zéro point.

Djimta Yamtamadji du Tchad de son côté précise : « Au sein de notre groupe, la Guinée et le Mali sont les favoris. Le Syli de Guinée est une grande équipe et ça fait longtemps qu’ils jouent ensemble. Nous avons perdu nos deux derniers matches et nous ferons tout pour avoir notre place dans ce groupe, malgré la jeunesse de notre équipe. »

À rappeler que le match Guinée vs Tchad se jouera demain mercredi 11 novembre 2020 à partir de 16 heures au Stade du 28 septembre de Conakry à huis clos à cause de la pandémie de Covid-19.