Éliminatoires CAN 2022 : la Guinée arrache le nul 1-1 contre le Tchad à N’Djamena

Loin de ses terres, le Syli national de Guinée a joué son match retour ce dimanche 15 novembre 2020 face aux Saos du Tchad. C’est pour le compte de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN au Cameroun en 2022. Les deux formations se sont quittées sur la marque d’1 partout au stade Idriss Mahamat Ouya de N’Djamena.

Avant le coup d’envoi, la Guinée était en ballotage favorable pour avoir gagné 1 à 0 à l’aller à Conakry. Dans ce match, l’enjeu était de taille et aucun détail n’était à négliger. Tout a commencé de façon moche avec une domination territoriale des Saos. Mais les Guinées se sont montrés plus réalistes à la 24e grâce à son capitaine, l’emblématique n°8 Naby Déco Kéita qui va donner l’avantage à ses coéquipiers en inscrivant le premier de la partie. C’est un tir canon dans les 18 mètres qui n’a laissé aucune chance au gardien tchadien. Ce but a sonné comme une révolte pour les Tchadiens qui vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. Ils engagent ainsi une véritable course contre la montre parce qu’ils venaient d’être giflés sur leurs propres installations et devant leur douzième homme. Donc il faut de facto rectifier le tir. Les efforts des Saos n’ont pas été vains puisque à la 45e minute exactement avant même que l’arbitre ne siffle pour la pause, les Tchadiens vont rattraper les Guinéens au score par l’entremise du dossard n°8 Ahmat Adduraman. Les pendules sont remises à l’heure et le jeu relancé. C’est sur cette marque d’1 partout entre Tchadiens et Guinéens que l’arbitre burkinabé a renvoyé les 22 protagonistes aux vestiaires. A la reprise, l’écart de domination se réduit le Tchad affiche 55% tandis que la Guinée avait au compteur 45%. Tout de même les deux équipes ne se feront pas de cadeau avec à la clé beaucoup d’occasions de but ratées surtout à l’image de celle de Boniface Haba, qui venait juste d’effectuer son entrée à la place de François Kamano. Malgré les velléités offensives et tentatives des Guinéens, le score restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final du référé central. Avec ce score nul, le Syli national de Guinée compte désormais 8 points et reste leader du groupe A, en attendant le match Namibie vs Mali prévu pour le mardi 17 novembre 2020 à Windhoek. Quant aux Saos du Tchad qui sont à 1 point, c’est la fin de l’aventure dans ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, malgré qu’il reste deux journées à jouer.

Mamadou Kalidou Diallo