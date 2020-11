Eliminatoires CAN 2022 : le Mali leader du Groupe A et qualifié

Comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, la Namibie recevait ce mardi, 27 novembre 2020, les Aigles du Mali à l’indépendance Stadium de Windhoek.

Seulement avec trois points en trois (3) matches joués, les Braves Warrios de la Namibie, dans cette quatrième sortie cherchait à retrouver ses marques dans ce Groupe A, afin d’engranger des points à travers une seconde victoire dans ses éliminatoires. Mais finalement, elle sera cueillie à froid par les Aigles du Mali à la 12è minute de la première période, par Sékou Koîta. Puis, à la 27è minute pour le second but cette fois par le joueur de Reims Moussa Doumbia. Et à la 38è minute de jeu, la Namibie réduit le score par l’entremise de son dossard 8 Mounko. Avec ce score de 2 buts à 1, le référé central conduira les deux formations dans les vestiaires.

Dès l’entame de la seconde manche, les braves Warrios de la Namibie se jettent dans le match en attaquant les Aigles du Mali dans leurs propres camps et sans faire des dégâts. Et à la 58è de jeu, l’attaquant Malien Bilal Touré passe à côté du 3è but Malien en ratant un penalty. Malgré les assauts offensifs et les multiples tentatives de revenir au score, les braves Warrios de la Namibie avec cette énième défaite, concèdent leur troisième défaite dans ses éliminatoires de la CAN Cameroun 2022.

Avec cette victoire, les Aigles du Mali comptent 10 points, restant ainsi leader du Groupe A, suivi de la Guinée avec 8 points. La 5è journée est programmée au mois de mars 2021 où le Syli de Guinée recevra le Mali au stade du 28 septembre de Conakry.

Mamadou Kalidou Diallo