Eliminatoires CAN 2022. Le Syli de Guinée bat les Sao du Tchad (1-0), s’envole demain pour N’Djamena

C’est dans un stade du 28 septembre vide que le coup d’envoi de cette rencontre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 entre le Syli National de Guinée et les Sao du Tchad a été donné à 16h GMT.

Dès le début du match, les joueurs du syli passeront à l’offensive pour mieux rentrer dans le match. Les opportunités s’enchaînent pour les deux formations et elles se montreront de plus en plus efficaces, malgré quelques ratés au sein des deux équipes.

Le salut viendra du joueur de Olympiakos pires de Grèce Mohamed Mady Camara à la 44ème minute de jeu pour donner l’avantage au Syli de Guinée avant la pause.

À la reprise de la deuxième période, le Syli contrôle la rencontre, mais n’arrive pas à concrétiser toutes ses attaques et durant toute cette deuxième manche passera à côté du second but afin de se mettre à l’abri de toutes surprises tchadiennes.

Les Sao du Tchad de leur côté, de manière intermittente tenteront de réagir pour revenir au score durant tout le match, mais n’arriveront pas à faire des dégâts dans la cage gardée par Ali Keita. Malgré les velléités offensives des deux équipes, le score restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre Égyptien Mohamed.

Avec cette victoire, le syli national de Guinée totalise 7 points et reste sur la bonne voie pour l’obtention du ticket de qualification à la CAN Cameroun 2022.

À rappeler que les deux équipes ont étés confrontées à de multiples difficultés dans la circulation du ballon, à cause l’état capricieux et dégradé de la pelouse du stade du 28 septembre de Conakry.

Après cette rencontre, le syli national de Guinée quittera Conakry ce jeudi matin pour Ndjamena pour la 4éme journée des éliminatoires de cette CAN Cameroun 2022 ce dimanche 15 novembre 2020 face à son adversaire de ce soir.

Mamadou Kalidou Diallo