Eliminatoires CAN Cameroun 2021: la Sierra Leone complète le tableau à 24 équipes

Reportée à deux reprises à cause de contestation du Bénin concernant les tests positifs de cinq (5) de ses joueurs à leur arrivée à Freetown le 30 mars dernier et également ce lundi 14 juin aussi par la Sierra Leone à cause de 6 de ses joueurs, la dernière rencontre décisive des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 s’est finalement jouée ce mardi 15 juin au stade Général lansana Conté de Nongo entre Léonais et béninois.

Dans cette confrontation, c’est la Sierra-Leone qui complétera le tableau des équipes qualifiées à 24 grâce à sa victoire (1-0à sur les Écureuils du Bénin. Un but inscrit à la 18ème minute de jeu de la première période sur pénalty, grâce à son numéro 10 Kei Kamara.

Après 25 ans (CAN 1996) d’absence, la Sierra Leone retrouve enfin la plus grande compétition africaine et sera bel est bien présente au Cameroun en 2022.

Kalidou