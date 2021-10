Eliminatoires Coupe du monde Costarica 2022 : le syli féminin U20 se qualifie au second tour

Au moment où le Syli national A était opposé aux crocodiles du Soudan pour son match retour des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 (2-2) au Maroc, le Syli féminin U20 de son côté, jouait son retour aussi face à son homologue de la Sierra Leone.

Cette rencontre du syli féminin U20 rentrait dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde Costrarica 2022.

Après sa défaite (1-0) du match allé à Dakar, le Syli féminin junior devrait l’emporter afin de se hisser au second tour de ses éliminatoires. Dans cette confrontation, l’unique but de la rencontre sera marquée par Boh Saran Kourouma, à la 4ème minute de jeu et le score restera inchangé jusqu’à la fin des 90 Minutes. Et c’est dans les séances de tirs au but (3-2) que le syli féminin U20 obtient sa qualification au second tour des éliminatoires de la coupe du monde Costarica 2022.

Falidou Diallo