Eliminatoires coupe du monde Qatar 2022 : le Maroc bat la Guinée (4-1)

Trois matchs nuls et une défaite. Tel est le bilan du syli national de Guinée dans ses quatre premières rencontres déjà disputées dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022.

Pour cette quatrième sortie, la Guinée jouait cette nuit face aux lions de l’atlas du Maroc à Rabat. Un match comptait pour la deuxième journée du groupe I. Dans cette confrontation, c’est les lions de l’atlas qui domine le Syli National de Guinée (4-1).

Les buts marocains ont été inscrits par Ayoub El Kaabi à la 21è mn doublé de Salim Amallah (42è mn et 65è mn) et Sofiane Boufal à la 89è mn. L’unique but guinéen a été marqué par Mamadou Kanè à la 31è mn.

Avec ce résultat, le Maroc compte 12 points et est d’ores et déjà qualifié pour les matchs de Barrage, malgré qu’il reste deux matchs à jouer.

Voici le classement provisoire du groupe I après quatre rencontres jouées :

1- Maroc : 12 points

2-Guinèe Bissao : 4 points

3- Guinée : 3 points

4-Soudan : 2 points

Prochaines journées, les 11 et 14 novembre 2021.

