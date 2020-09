Elire Alpha Condé dès le 1er tour : le bureau du CASE, antenne de Fria validé, ce dimanche 

C’est sous la présence de madame le préfet de Fria, Gnalen Condé que le bureau exécutif du mouvement ‘’le Collectif pour l’action solidaire et émergente’’ (CASE), antenne de la cité de l’alumine a été validé ce dimanche 06 septembre 2020.

Selon le vice-président du mouvement CASE, Amirou Conté, la mission du bureau installé est de sensibiliser et remobiliser les citoyens de Fria à élire dès le 1er tour le candidat du RPG arc- en ciel dans sa contrée.

Avant d’ajouter : « Les messages que nous avons véhiculés à l’endroit des militants et sympathisants ont été d’abord, qu’ils aillent retirer leurs cartes d’électeur une fois qu’elles seront disponibles. D’aller voter massivement le 18 octobre pour le candidat du RPG-Arc-en-ciel et de faire passer des messages de tolérance, d’unité et de solidarité, parce que c’est ce qui peut unir les Guinéens. Tout ce qui peut détruire la Guinée, nous devons nous en débarrasser. »

Au nom du bureau validé qui est composé de 26 membres, Fatima Hollande Bangoura, présidente de l’antenne CASE de Fria dira : « De par le leadership du Président, il a permis la réouverture de l’usine de Fria et le retour progressif des activités de notre ville. Eu égard aux nombreuses réalisations des 10 ans du professeur Alpha Condé, nous estimons qu’il faut lui donner, encore et encore, le premier mandat de la 4ème République (…). Nous voulons rassurer nos autorités de notre détermination à convaincre tous les électeurs afin de voter pour le candidat du RPG-Arc-en-ciel pour qu’il puisse être élu dès le premier tour. »

Dans la même lancée, le responsable de l’information du mouvement CASE, Ibrahima Koné, a invité à son tour les représentants dudit mouvement de Fria d’aller vers les citoyens pour les convaincre à voter massivement le Président Alpha Condé le 18 octobre prochain.

« Il faut aller à la base demander à la population de se lever pour venir voter massivement », conclut-il.

Elisa Camara

+2246547322