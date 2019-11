Elle accouche dans une boîte de nuit, à 5h30 du matin : “entrée gratuite à vie” pour son bébé

Soirée extraordinaire pour le personnel d’une boîte de nuit toulousaine. Une cliente a effectivement accouché au sein de l’établissement en toute fin de soirée, aidée par les employés et la direction.

Il est 5h30, lundi à l’O’Club de Toulouse, quand une jeune femme de 19 ans a soudain mal au ventre. “Elle était parmi les dernières clientes car elle n’arrivait plus à marcher”, relate Marie-Hélène, une responsable de la boîte de nuit, à La Dépêche. “C’était le moment de la fermeture. Il n’y avait plus beaucoup de monde et un agent est venu me voir. Il m’a dit ‘C’est urgent’”, poursuit-elle. La cliente est effectivement enceinte et s’apprête à accoucher.

Le personnel appelle les secours, mais il faut agir dans l’urgence le temps qu’ils arrivent. Le Samu explique au téléphone les premiers gestes à appliquer. “La fille n’était pas paniquée mais inquiète. Le bébé est sorti tout seul”, affirme la responsable. La jeune maman et son enfant sont pris en charge juste après la naissance.

Tout le monde est en bonne santé, grâce à l’application du personnel. “On a vu que notre équipe était soudée. On a pleuré. Ce qui est positif c’est qu’on n’a pas paniqué et qu’on n’a pas eu peur. De toute façon, il arrivait, on l’a compris tout de suite”, poursuit Marie-Hélène, qui précise qu’il ne s’agit pas d’un déni de grossesse. “C’est l’une de ses amies qui lui avait proposé de venir pour se changer les idées en raison de problèmes personnels. Je sais qu’elle n’avait pas consommé d’alcool”, affirme-t-elle.

Espérant que la jeune mère donnera des nouvelles, l’O’Club promet d’offrir à l’enfant, lorsqu’il aura l’âge, “une entrée gratuite à vie”.

Source: La Dépêche