Elle la brûle au fer à repasser : depuis Dakar, le témoignage (touchant) de la mère de la fille…

Le mardi 29 mars dernier, l’office de protection du genre de l’enfant et des Mœurs (OPROGEM), avait présenté une dame du nom de Fatoumata Binta Barry qui aurait brûlé un enfant de 6 ans à l’aide d’un fer à repasser.

Dans ses explications, dame Fatoumata, avait laissé entendre qu’elle ne connaissait aucun membre de la famille de la victime.

Notre rédaction ne s’est pas seulement limitée à ces explications. Ce lundi 4 Avril, elle est donc rentrée en contact depuis Dakar, au Sénégal, avec Fatoumata Binta Kanté, originaire de Gaoual, mère de onze enfants parmi lesquels figurent la victime (Hassanatou) et son frère jumeau.

Pour commencer, elle dira qu’elle ne connaissait pas la femme en question. Selon elle, c’est son jeune-frère du nom de Saïkou, le fils à sa tante paternelle qui est venu chercher l’enfant sous prétexte qu’il l’envoyait à la femme de son patron à Conakry.

« Quand il est venu, il m’a dit grande sœur, la femme de mon patron veut d’un enfant avec qui rester. Mais comme tu as dit que ton enfant fait un métier, alors donne-moi l’enfant je vais l’envoyer à cette dernière, qui va l’envoyer à l’école en même temps elle va faire son métier de couture. Je lui ai dit d’accord. Il est venu chercher la fille, je lui ai remis l’enfant. A son tour, il a envoyé l’enfant et l’a remis à cette dame (Fatoumata Binta Barry) à Conakry. On est resté

dans ça, sa femme est venue expliquer à ma tante, que l’enfant n’est pas avec la femme de son patron. C’est à ce moment que ma tante me l’a dit. C’est ainsi que j’ai appelé Saïkou (mon frère) je lui ai dit de me donner le numéro de la femme , il me l’a donné. J’ai appelé la femme on a échangé des salutations, je lui ai demandé si c’est chez elle que Saïkou a envoyé mon enfant, elle m’a répondu par oui. C’est ainsi que je lui ai dit que normalement ce n’était pas à elle que l’enfant a été envoyé. Mais comme c’est comme ça, si tu vois que tu ne peux pas garder l’enfant avec toi mieux vaut me le ramener. Elle m’a dit qu’elle allait s’occuper de ma fille comme elle le ferait pour ses enfants. Elle m’a dit qu’elle n’a qu’un seul enfant et qu’il a deux ans. Après quelques temps passés, je l’ai encore appelé, on s’est salué. Quand je l’ai appelé pour la troisième fois, je lui ai demandé si Hassanatou ne l’embêtait pas. Elle m’a répondu par la négative. Elle m’a dit qu’elle est juste turbulente comme tout autre enfant et qu’elle n’a pas de problème. » Je lui ai dit que si elle a des problèmes, il faut me l’envoyer. C’est ainsi que j’ai échangé avec sa sœur, elle m’a aussi signifié que ma fille a reçu une bonne éducation. C’était notre dernière conversation », a t-elle expliqué

Poursuivant son intervention, la mère de Hassanatou est revenue sur la manière dont elle a appris que sa fille avait été brûlée par sa tutrice. « Un jour, une dame m’a appelée, elle m’a demandé si j’avais les nouvelles de ma fille. Je lui ai dit non. Elle m’a dit d’appeler pour demander de ses nouvelles. Le lendemain matin encore elle m’a rappelée. Toujours, elle m’a demandé si j’avais appelé. Je lui ai encore dit non. Elle m’a dit: « viens ici ».. Après, elle a ouvert son compte Facebook. Lorsque j’ai entendu la voix de ma fille je me suis dit que c’était ma fille et je lui ai demandé de voir le téléphone. A ma grande surprise j’ai découvert ma fille qui était brûlée. J’ai immédiatement appelé la dame au téléphone, quand elle a décroché, elle a juste dit’’ allô,’’ et puis elle a coupé l’appel. Et quand j’ai rappelé ça ne passait plus. Après maintenant j’ai appelé la personne qui a posté la vidéo ensuite j’ai appelé son oncle paternel. qui a aussi appelé l’un de ses frères qui est policier. Ce dernier nous a fait savoir qu’il allait partir là-bas le lundi. Moi aussi je lui ai dit que je suis à Dakar mais lundi que j’allais aussi partir là-bas. », a-t-elle expliqué

Pour terminer, Fatoumata Binta kanté dira qu’elle a onze enfants y compris la victime Hassanatou et son frère jumeau Alsény qui serait en train d’étudier à Gaoual. Selon elle ,avait n’avait jamais envoyé ses enfants en adoption chez autrui. Pour elle ,si elle a laissé sa fille partir, c’était pour qu’elle fasse un métier dans sa vie.

Christine Finda kamano

