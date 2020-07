Embalo à propos du 3è mandat d’Alpha Condé : ‘’je suis pour la limitation de mandats, mais c’est aux Guinéens de choisir’’

En France pour un check-up, le président de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo, a déclaré mercredi sur France24 et RFI être favorable à la limitation de mandats présidentiels. Le nouveau locataire du palais rouge de Bissau répondait ainsi au journaliste Alain Foka sur la question du 3è mandat du président guinéen Alpha Condé. L

« Je ne me mêle pas. Moi je suis un démocrate, pour qu’on respecte les limites de mandat. Mais c’est le peuple de Guinée qui doit choisir car moi je suis le président de la Guinée-Bissau », dit Embalo.

S’agissant de ses relations avec le président Alpha Condé, Embalo dit que les intérêts de leurs pays dépassent ce qui les lie.

« On n’a pas besoin de se réconcilier, c’est le respect. Aujourd’hui, l’intérêt de la Guinée-Bissau et de la Guinée dépasse le président Alpha Condé et moi-même. Et Alpha Condé c’est quelqu’un que je respecte. Comme vous le savez en Afrique, il a l’âge de mon grand-père. Aujourd’hui, nous sommes des homologues et il n’y a pas de petits États. Il avait son choix malheureusement [lors de la présidentielle en Guinée-Bissau]. C’est comme aujourd’hui à Conakry, je peux avoir mon choix, ce n’est pas lui [Alpha Condé], ça peut être lui, mais il y a le respect. Nous sommes des pays frères et les intérêts de nos pays dépassent nos problèmes personnels. (…) », insiste-t-il.



Mediaguinee