Embalo chez Macky, son épouse Denisia chez Mme Vaz

Le nouveau président élu de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo a renvoyé vendredi l’ascenseur à Macky Sall en effectuant sa première visite à l’étranger à Dakar. Le général bissau-guinéen, tombeur du candidat du PAIGC, parti dominant en Guinée-Bissau Domingos Simões Pereira a été reçu par son homologue sénégalais au palais de la République de Dakar.

Les deux hommes, en boubou blanc, bonnet et keffieh vissés sur la tête, ont échangé des amabilités.

Embalo qui a ouvertement dit tout le soutien de Macky à son égard a rappelé les trois années qu’il a passées chez son parrain sénégalais alors que son pays sombrait dans la guerre civile.

“Le président Macky Sall est mon frère. Quand nous avions la guerre civile, il m’avait hébergé. Je mangeais et dormais chez lui. Je n’avais même pas d’argent. Il me dépannerait beaucoup », avait récemment confié le futur locataire du palais de Bissau à un média sénégalais.

En retour, Macky Sall, selon un un tweet de la présidence du Sénégal, a ‘’félicité Embalo pour sa victoire et l’a remercié pour cet acte qu’il a posé et promis de l’accompagner dans l’amitié et la fraternité entre les peuples du Sénégal et de Guinée Bissau’’.

A Bissau, Denisia Reis, épouse de Umaro Sissoco Embalo a elle aussi fait un pas vers le palais présidentiel. Elle a rencontré l’actuelle Premier dame Rosa Vaz.

Peu avant son départ pour l’étranger, Embalo a déclaré à l’aéroport de Bissau que son investiture pourrait avoir lieu le 15 février prochain. Après Dakar, l’ancien “porteur de mallettes” de Muammar Kadhafi et “coursier de Blaise Compaoré” posera ses valises au Congo chez Sassou et au Nigeria chez Buhari.

Elisa CAMARA