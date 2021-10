Embalò, « l’ennemi juré d’Alpha Condé » chez Doumbouya

Qui l’eût cru? Il ne restait plus que ça au colonel Mamadi Doumbouya pour définitivement tirer un trait sur les 11 ans de règne d’Alpha Condé.

Le président de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalò est attendu mercredi prochain à Conakry.

Le dirigeant du petit pays de l’Afrique de l’Ouest, pourfendeur affiché d’Alpha Condé arrive à Conakry après s’être proprement défoulé la semaine dernière à Paris sur l’ancien régime, déchu le 5 septembre dernier.

« (…) Malgré le fait qu’Alpha Condé avait déjà 83 ans, la manière dont il a conduit le pays, les divisions ethniques qu’il a faites là-bas, ça ne peut pas me donner le plaisir de soutenir un putsch. (…) Le président Alpha, son âge n’a pas joué en sa faveur et son tempérament non plus. Il s’était fait trop d’ennemis », a martelé le locataire du palais rouge de Bissau sur RFI.

Mediaguinee