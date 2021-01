Embaló prend la défense de Macky et assure qu’ « il n’y aura plus de coup d’Etat en Guinée-Bissau »

Las d’entendre les critiques de ses compatriotes contre le président Macky Sall, Umaro Sissoco Embaló est sorti finalement de sa réserve pour dire ce qui le lie au chef de l’Etat sénégalais.

Dans son speech face à la presse, le locataire du palais rouge de Bissau a déclaré qu’il aimerait rendre un jour au Sénégal ce que Macky Sall a fait pour son pays. Non sans ajouter : « l’heure a sonné, il n’y aura plus de coup d’Etat en Guinée-Bissau ».

Les gens qui critiquent Macky Sall ont des maisons à Dakar. Macky leur a donné beaucoup d’argent.

“(…) Macky c’est mon grand-frère. On a des relations de frères. Macky a aidé la Guinée Bissau avant même que Umaro Sissoco Embaló ne soit président de la république. Alpha Condé a demandé à la CEDEAO d’être médiateur en Guinée-Bissau, la Cedeao le lui a accordé, mais la CEDEAO a désigné Macky Sall porte-parole de Guinée Bissau auprès de la communauté internationale. Et Makcy Sall aujourd’hui est quasiment le porte-parole de la Guinée Bissau avec tous les bailleurs de fonds. Les gens qui critiquent Macky Sall ont des maisons à Dakar. Macky leur a donné beaucoup d’argent. (…) J’aimerais bien un jour rendre au Sénégal l’appui que Macky a fait pour la Guinée-Bissau. (…) L’ingratitude ne fait pas partie de moi, c’est pour cela j’ai gagné les élections. Parce que je crois en Dieu et au destin’’, dit Umaro Sissoco Embaló dont le pays est un grand abonné aux coups d’Etat.

Noumoukè S.