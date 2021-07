Embaló reçoit Tshisekedi à Bissau: « le fils de Lumumba est venu voir les enfants de NKrumah, de Sékou Touré et de Cabral »

Après Accra et Conakry, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi, a mis le cap sur Bissau pour rencontrer Umaro Sissoco Embaló. Le président de Guinée-Bissau revient ici sur l’importance de cette visite qui s’est achevée ce dimanche.

« J’ai reçu le président Félix Tshisekedi en tant que président en exercice de l’Union africaine. (…). Il a été au Ghana et en Guinée-Conakry. Et hier (samedi) il était ici. Mais la Guinée-Bissau, avec le Congo, partage le même idéal, c’est Patrice Lumumba, digne fils de d’Afrique. Tout comme Amilcar Cabral, Kwame NKrumah et Sékou Touré. Donc, si vous voyez, c’est une coïncidence mais qui était très importante et touchante. Le fils de Lumumba qui vient voir les enfants de NKrumah, de Sékou Touré et de Cabral. Ça montre que c’est un signe très important et touchant. Donc nous, en tant qu’Africains, on doit honorer ces grands leaders qui, aujourd’hui, ont combattu pour la libération de d’Afrique. Quand on dit Amilcar Cabral, NKrumah, Sekou Touré et Lumumba, ces pères fondateurs de d’Afrique, aujourd’hui nous sommes fiers de suivre leur chemin. Où ils sont aujourd’hui au-delà de ce monde, ils sont fiers du président Tshisekedi. Je ne sais pas qui lui a conseillé ça. Mais c’était vraiment un signe très important. Lumumba est venu visiter NKrumah, il est parti visiter Sékou Touré et il a fini par Amilcar Cabral. Donc, la Guinée-Bissau et le Congo ont une histoire qui dépasse les deux présidents. Et chose qui m’a touché, il est même en train de penser à l’ouverture de l’ambassade de la république du Congo en Guinée-Bissau. Ça, c’est très important. Et c’est à ça que Lumumba avait pensé, NKrumah, Sékou Touré et Amilcar Cabral. Et nous aujourd’hui aussi bien sûr. Eux, ils ont fait leur temps. Notre génération doit être une génération concrète, ce n’est pas une génération de rêve bien sûr. Mais eux, ils ont rêvé d’Afrique unie et cette Afrique où il y a Félix, il y a Embaló », a confié Umaro Sissoco Embaló devant les journalistes.

Elisa Camara