Embaló sur le coup d’État manqué: « on voulait m’assassiner »

Le président de la Guinée-Bissau a animé un point de presse pour apporter des précisions sur la tentative de coup d’État qui l’a visée dans la capitale, ce mardi 1er février.

Le général Umaro Sissoco Embalò révèle que cette tentative de coup d’État qui a duré cinq heures était bien préparée et bien organisée.

Selon le président bissau-guinéen, les tirs à l’arme lourde ont débuté autour du palais du gouvernement alors qu’il était en plein conseil des ministres avec les membres du gouvernement. Umaro Sissoco Embalò indique qu’aucun camp militaire du pays ne s’est rallié à la tentative de coup d’État. Il souligne que ladite tentative est en relation avec la lutte contre le trafic de drogue et la lutte contre la corruption dans le pays.

« En plein conseil des ministres et au moment où personne ne pouvait imaginer, le président de la république, chef suprême des forces armées, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement ont tous été surpris des tirs à l’arme lourde, d’artillerie lourde. Les échanges de tirs ont duré cinq heures de temps pour pouvoir sauver le commandant suprême. Nous appelons la population en général à rester sereine. Nos forces républicaines et nos forces de défense et de sécurité ont pu neutraliser les mauvaises personnes qui ont tenté ce coup d’État. Aucun camp militaire ne s’est rallié à cette tentative de coup d’État. Ce sont des forces isolées. Ce fut un acte (la tentative du Coup d’État) très bien préparé et bien organisé. Et cela est en relation avec notre combat contre le trafic de drogue et la corruption », a révélé Umaro Sissoco Embalò. Ajoutant que les assaillants voulaient l’assassiner.

« Ce n’était pas une simple tentative de coup d’État, on voulait m’assassiner », confie-t-il..

Le chef suprême des forces armées de la Guinée Bissau indique qu’il y a eu des pertes en vies humaines lors des échanges de tirs mais dit ignorer le nombre de victimes.

A l’en croire, la situation est désormais sous contrôle. D’après lui, des personnes ont été arrêtées et des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les auteurs de la tentative du coup d’État.

« Il y a eu des morts mais je ne connais pas le nombre puisque le combat a duré cinq heures. Pour le moment, on ne connait pas l’auteur mais ça a été bien organisé. Mais ce que je peux dire, la situation est sous contrôle. Des personnes ont été arrêtées et des enquêtes sont déjà ouvertes pour déterminer qui sont les auteurs », a-t-il Embaló, au pouvoir depuis février 2020.

Sadjo Bah